Atiye 2. sezon izle! Atiye yeni sezon oyuncuları kimler? Atiye 2. sezon bölüm özetleri
İlk sezonu ile büyük beğeni toplayan Atiye, yeni sezonda fırtınalar esmeye devam ediyor. Atiye 2. sezon oyuncuları kimler? Atiye 2. sezon bölüm özetleri!
Atiye 2. sezon 10 Eylül tarihinde Netflix'te yayınlanmaya başladı. Başrol oyuncusu Beren Saat'in isteği üzerine Cuma günü yerine Perşembe günü yayınlandı. Peki, Atiye 2. sezon oyuncuları kimler? Atiye 2. sezon konusu nedir?
ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Beren Saat – Atiye
Mehmet Günsür – Erhan
Metin Akdülger – Ozan
Melisa Şenolsun – Cansu
Başak Köklükaya – Serap
Civan Canova – Mustafa
Meral Çetinkaya – Zühre
Hazal Türesan – Hanna
Cezmi Baskın – Öner
Tim Seyfi – Serdar
ATİYE DİZİSİ 2. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ
Atiye 1. bölüm özeti
Kendini var olmadığı rahatsız edici yen bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır.
Atiye 2. bölüm özeti
Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.
Atiye 3. bölüm özeti
Atiye, Erhan'a Nazım'ın defterini gösterir ve defterde doğurganlık sembolünü görür. Mustafa, Serap'ın geçmişini araştırır. Atiye şaşırtıcı bir gerçeğin farkına varır.
Atiye 4. bölüm özeti
Ozan'ın kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Serdar telaşla Atiye'nin nerede olduğunu bulmaya çalışır. Atiye ise dünyanın geleceğinin kendi ellerinde olduğunu öğrenir.
Atiye 5. bölüm özeti
Melek parçaları bir araya getirmeye başlar. Hannah, Erhan'ı bulmasına yardım etmesi için Nazım'ı zorlar. Erhan ve Atiye'yi Kapadokya'da bir yardımsever beklemektedir.