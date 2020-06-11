Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çarşamba günü seyircisiz oynanan Porto-Maritimo maçında Porto taraftarları, stadın yakınındaki bir binanın çatısına çıkarak meşela yakıp takımlarını destekledi.
11.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:24
Porto'nun Maritimo'yu konuk ettiği lig maçında ev sahibi ekibin taraftarlarını koronavirüs tedbirleri de durduramadı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çarşamba günü seyircisiz Estadio do Dragao stadında oynanan karşılaşmada taraftarlar, tedbirlere aldırış etmeden stadın yakınındaki bir binanın çatısına çıkarak meşela yakıp takımlarını desteklediler.
ZİRVEYE KURULDULAR
Karşılaşma Portolu futbolcu Jesus Manuel Corona'nın 6. dakikada attığı golle 1-0 sonuçlandı. Bu sonucun ardından Porto, ligde rakibi Benfica'yı geçerek zirveye yerleşti.