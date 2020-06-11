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Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çarşamba günü seyircisiz oynanan Porto-Maritimo maçında Porto taraftarları, stadın yakınındaki bir binanın çatısına çıkarak meşela yakıp takımlarını destekledi.

11.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:24

Porto'nun Maritimo'yu konuk ettiği lig maçında ev sahibi ekibin taraftarlarını koronavirüs tedbirleri de durduramadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çarşamba günü seyircisiz Estadio do Dragao stadında oynanan karşılaşmada taraftarlar, tedbirlere aldırış etmeden stadın yakınındaki bir binanın çatısına çıkarak meşela yakıp takımlarını desteklediler.

Ateşli taraftarlar, takımlarını seyircisiz maçta meşale yakıp destekledi

ZİRVEYE KURULDULAR

Karşılaşma Portolu futbolcu Jesus Manuel Corona'nın 6. dakikada attığı golle 1-0 sonuçlandı. Bu sonucun ardından Porto, ligde rakibi Benfica'yı geçerek zirveye yerleşti.

Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Haber Yorumları (1)
AHMET: İÇ İÇE GİRMESİNLER DİYE SEYİRCİSİZ OYNATIYORLAR BUNLAR YİNE ORADA BURADDA ÇATIDA KAFEDE İÇ İÇE GİRİP MAÇI İZLİYORLAR ŞAKA GİBİLER
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