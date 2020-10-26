Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 08:00'de başlamıştı. Ancak Ermenistan'ın 08:04'te Azerbaycan topçu birliklerine ve Terter'deki sivillere saldırmasıyla ateşkes son bulmuştu.

"ERMENİSTAN ATEŞKESE SIKI SIKIYA BAĞLI"

İmzalanan üçüncü ateşkesi de ihlal eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Twitter hesabından "Ermeni tarafı ateşkes rejimine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

"PAŞİNYAN YİNE YALAN SÖYLÜYOR"

Bunun üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev; Paşinyan'ın yalan konuştuğunu, Ermenistan tarafının 08:04'den sonra ateşkesi bozduğunu söyledi. Hacıyev açıklamasında, "Ermenistan Başbakanı yine yalan söylüyor. 08.04'ten beri Ermenistan silahlı kuvvetleri insani ateşkesi ihlal ederek Terter bölgesi ve köylerini bombalamaya başladı" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ateşkesin ihlalini şu ifade ile duyurmuştu: "26 Ekim 08.04'te Ermenistan silahlı kuvvetleri, yeni insani ateşkesi ihlal ederek Laçin'e bağlı Safiyan köyünde bulunan Azerbaycan Ordusu birliklerini Laçin şehri yönünden bombaladı"