Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun bilinen tek fotoğrafını yayınladı.

Teke Tek programına konuk olan Celal Şengör, 1895 yılında çekilen Bandırma Vapuru'nun fotoğrafını ilk kez izleyicilerle paylaştı.

"BUNUNLA DENİZE AÇILMAK CESARET İSTER"

Prof. Dr. Şengör, yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün Samsun'a gittiği geminin bilinen tek fotoğrafı budur. Ben bunu yıllar önce Hasan Pulur'a gösterdim. Hasan Pulur dedi ki; 'Bak Celal, ben hayatımda köşemde fotoğraf yayınlamadım, ama bunu yayınlayacağım' dedi. Ve hakikaten Milliyet'teki köşesinde bunu yayınlamıştı. O zaman kimsenin dikkatini çekmedi. Bandırma Vapuru budur. Bununla denize açılmak cesaret ister.

"ATATÜRK BÖYLE BİR GEMİYLE GİTMEK ZORUNDA KALDI"

Toula ise bu gemi hakkında, 'feci korkunç' diyor. Marmara gemisi sularında adam bu gemiye binmekten korkuyor. Atatürk işte bu gemiyle Samsun'a gitti. Atatürk böyle bir gemiyle gitmek zorundaydı. Çünkü başka bir gemi yok" ifadelerini kullandı.

İşte Şengör'ün yayınladığı fotoğraf: