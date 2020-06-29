Atatürk büstüne kim sandırdı? Mustafa Kemal Atatürk heykeline hangi pankart asıldı?

Atatürk heykeline asılan pankartta ne yazıyordu? İngilizce olarak "Yurtta sulh cihanda sulh" yazan büstü tahrip ederek bir de saygısızca pankart asanların kimlikleri açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili "Yunan Soykırımı Merkezi" adlı kuruluş açıklamada bulundu. İşte detaylar...

ATATÜRK BÜSTÜNE KİM SALDIRDI?

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykeline saldırı düzenlendi. İngilizce "Yurtta sulh cihanda sulh" yazan heykeli tahrip eden vandallar, heykelin üzerine tepkilere neden olacak bir pankart astı. Olay sosyal medyada gündem olurken, saldırganların kimliği açıklanmadı.

"Yunan Soykırımı Merkezi" isimli kuruluş konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kuruluş sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bu saldırıyı düzenleyen kişi 1922 yılında İzmir'den ayrılan bir kişinin ailesi olduğu öğrenildi" ifadesi kullanıldı.

Yunan Soykırımı Merkezi isimli kuruluş açıklamasına yanlış bilgiler ve kışkırtıcı iddialar eklemeyi de ihmal etmedi. 2008 yılında Avrupa Parlamentosu'nda konuşan bir akademisyenin Atatürk'e ettiği hakaretler hatırlatıldı.

ATATÜRK HEYKELİNE HANGİ PANKART ASILDI?

Başkent Washington'da bulunan Atatürk heykeline yapılan vandallık sosyal medyada gündem oldu. Kimliği açıklanmayan saldırganlar Atatürk'ün heykelinin üzerine, İngilizce olarak "Evet işlediğim insanlık suçlarından suçluyum" ifadesi yer alan rezil bir pankart astı.