Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı

İstanbul'un ilçesi Ataşehir'de kurban pazarında büyükbaş kurbanlık kesim öncesi direğe bağlandı. Kurban, kesim alanına götürüldüğü sırada tekmelediği kasap bir anda yere yığıldı. Bayılan kasap hastaneye götürüldü. Kasabın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TÜM YURTTAN KAZA VE YARALANMA HABERİ GELDİ

Koronavirüs gölgesi altında Kurban Bayramı'nın sevinci yaşanırken tüm yurttan kaza ve yaralanma vakaları da meydana geldi.

İSTANBUL'DA 1153 KİŞİ YARALANDI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanmalar oldu. Türkiye genelinde bayramın ilk günü kurban keserken saat 16.30'a kadar 5 bin 282 kişi hastanelere başvurdu. Kurban kesimi sırasında en fazla yaralanan sayısı, 1153 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u ise 301 kişiyle Bursa takip etti. Siirt, Sinop, ve Tunceli'de ise bu konuda hastaneye başvuru olmadı.

İL İL YARALANAN KİŞİ SAYISI

Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0)Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151),Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35)Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34)

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