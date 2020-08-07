Aspova Patron Kanayan Yaralar sözleri neler? 6. Aspova - Kanayan Yaralar ft. Patron #matrixblue

Aspova Patron ortaklığı ile çıkarılan yeni şarkı Kanayan Yaralar, Spotify ve YouTube listelerine girdi. Yeni albüm ile gelen şarkı sözleri aşağıda yer alıyor.

ASPOVA PATRON KANAYAN YARALAR SÖZLERİ

Kanayan yaralar kapanana dek hayat bana dar

Yaralı dizim kaç sene geçti aradan ?

Dışım ışık dolu içim karalar

Derdi verdin dermanı nedir yaradan ?

Kafam *** gibi odaklanamam

Hayat aynı döngü sanki nakarat

Sanki gerçek gibi bütün şakalar

Sonsuza dek kaçamazsın elbet bir gün yakalar

Bir gün Bağcılarda bir gün adalar

Sensiz buz gibiydi bütün odalar

Dikenin batacaksa da razıyım tamam

Çizik yara bere her yanımdalar

Nefes al iyice, dolunay bu gece

Dur bir sahile çek bak etrafın kan.

Patron////

Bak sorunun sonu yok lan

Taş koyanın sonu yok

Yanar çakmak 'Yolu yok'

Kalbin yürüdüğü yol doğru yolsa

Sorun yok!

Yağmur yağar bi limanda biçareyim ama

Vedalara kanmam

*** hayatım yoruyor.

Yolun başında sonuç yok.

Karanlıktan korkuyosun

Ben alınmak korkuyorum

Sen sakın alınma

Yağmur yağar bir limanda

Bi faniyiz anla

Vedalara kanmam

Sen sokakta belinde çakı

tamam, Ben 'limo'da mimoza, rakı

kerata hipop'a gelince akıl vermeyin bir poza 1 dolar alıp

Hepiniz bi polar şu kadar akılla

surata yapışan tokata bakın da kalın.

O rafında kalır ben kafanda canım

Gel takılak maganda falımda kanın

- Benim herşeye zamanım yok.

Bir gün Bodrum bir gün Kaş taş yol.

Gözlerim çekik bak aynı Mark Dacascos.

Peşimde Erasmus

Sana dahi gelir klass boss