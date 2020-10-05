Aslıhan gürbüz kimdir?Aslıhan Gürbüz nereli?Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim? Aslıhan Gürbüz boy ve kilosu nedir?

Meral Okay'ın kaleme aldığı Bir Bulut Olsam dizisi ile tanına oyuncu Aslı Gürbüz, yarattığı karakterler ile başarısını ispatladı. Peki, Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz 16 Şubat 1983 Çanakkale doğumlu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğmuştur. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir.

ASLIHAN GÜRBÜZ BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy:1.65 cm

Kilo: 65

ASLIHAN GÜRBÜZ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Filmografi

2004 Büyük Buluşma Seda Yardımcı Karakter

2008 Gonca Karanfil Gonca Başrol Oyuncusu

2009 Bir Bulut Olsam Asiye Bulut Başrol Oyuncusu

2010 - 2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova Başrol Oyuncusu

2014 Zeytin Tepesi Deniz Gökçener Başrol Oyuncusu

2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan Yardımcı Karakter

2017 Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu

Sinema ve TV Filmleri

2009 Kanal-İ-Zasyon Nazlı Yardımcı Karakter

2011 Labirent Ayla Yardımcı Karakter

2016 Kor Emine Başrol Oyuncusu

Tiyatro[değiştir | kaynağı değiştir]

Tiyatro

Yıl Başlık Rolü Notlar

2008 Zorla Güzellik Clarly Başrol oyuncusu

Ödüller

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori Dizi-Film

2011 38. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Yahşi Cazibe

2011 Antalya Televizyon Ödülleri AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları

ASLIHAN GÜRBÜZ SEVGİLİSİ KİM?

Özel hayatını gizli tutmaya dikkat eden Gürbüz, 2014 arasında kendisi gibi oyuncu Kerem Kupacı ile evliydi. Daha sonra Gürbüz, 1 yılı aşkın süredir aşk yaşadığı serbest dalışçı Engin Ünal'la aşk yaşadı.