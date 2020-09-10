BALIKESİR Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki sağlık ocağında annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen E.B.K., aşı olmadığını öğrenince 3 hemşireyi darbedip, yardıma gelen hasta yakınını da bıçakladı.
10.09.2020 22:26 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:34
Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki sağlık ocağında annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen E.B.K., aşı olmadığını öğrenince 3 hemşireyi darbedip, yardıma gelen hasta yakınını da bıçakladı. Gözaltına alınan E.B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemşirelerden biri, E.B.K.'nin serbest kaldığını öğrendiklerini ve işe gitmeye korktuklarını söyledi.