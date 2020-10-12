Arsene Wenger'den yıllar sonra gelen Ronaldo ve Messi itirafı: Elimizden kaçırdık

1996-2018 yılları arasında 22 sene Arsenal'ı çalıştıran Arsene Wenger geçmişe dönük transfer itiraflarında bulundu.

The Guardian'a konuşan Wenger, "En acı verici transfer pişmanlığınız neydi?" sorusuna "Bir tane söyleyemem, 50 tane var!" şeklinde yanıt verirken Cristiano Ronaldo'yu işaret etti.

Wenger, Portekizli yıldızın 2003 yazında Manchester United'a transfer olmadan önce Arsenal'a katılmak üzere olduğunu itiraf etti. Ronaldo ile ve annesiyle görüştüklerini söyleyen Arsene Wenger, "Sporting ile Ronaldo için anlaştık. Ancak Manchester United yardımcı antrenörlüğe Carlos Queiroz'u getirdi ve ardından hızlıca Ronaldo'yu transfer ettiler. Ronaldo ve annesiyle kulüp tesislerinde görüşüp yemek yedik, Arsenal forması bile vardı!" dedi.

Manchester United 2003 yazında Cristiano Ronaldo'yu 19 milyon euro karşılığında Sporting'den renklerine bağlamıştı.

"FABREGAS'I ALDIĞIMIZDA PIQUE VE MESSİ'Yİ DE İSTİYORDUK"

Arsene Wenger daha önce verdiği demeçlerde Yaya Toure ve Zlatan Ibrahimovic'in de Arsenal'ın kıyısından döndüğünü dile getirmişti.

Fransız futbol adamı, Lionel Messi ve Pique ile ilgili de itirafta bulundu. Wenger, Messi'yi Barcelona'nın vermediğini belirterek, ''Messi ve Pique ile ilgileniyorduk. Ancak sanırım menajerler yüzünden olmadı. Pique'yi Manchester United'a gönderdiler. Messi'yi de bırakmak istemediler. Takımda kalması için ona o dönem gereken teklifi yaptılar'' dedi. Arsenal, 2003 yılında Barcelona altyapısından Cesc Fabregas'ı kadrosuna katmıştı.