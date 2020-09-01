Çocukların tabancayla oyunu kötü bitti, 1 çocuk ağır yaralandı
Adana' da arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
01.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:31
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla aynı iş yerinde çalışan arkadaşını başından vurdu.
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Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda çalışan H.S. (15) iş yerinde bulduğu tabancayla oynamaya başladı. Tabancanın ateş alması sonucu H.S'nin yanında bulunan ve aynı iş yerinde çalışan U.A, başından vurularak ağır yaralandı.
ŞAHIS OLAY YERİNDEN KAÇTI
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan U.A'yı, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.Polis, olay sonrası kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.