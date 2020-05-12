Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim

Trabzonspor ile kontratı sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu Jose Sosa, geleceğine dair Arjantin basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Arjantinli yıldızın açıklamaları;

"ARJANTİN'DE OYNAYACAĞIM TEK KULÜP ESTUDIANTES"

"Estudiantes için hissettiklerimi her zaman söyledim. Geri döneceğimi de her zaman söyledim ancak başka durumlar için başka bir yol seçersem; insanlar bunu kötü bir şekilde anlayabilirler. Futbolcular anlar için yaşar ve ben şu anda buradayım. Arjantin'de oynayacağım tek kulüp Estudiantes olur; hatta Estudiantes için diğer Arjantin takımlarından gelen teklifleri geri çevirdim."

"TRABZONSPOR'A SAYGILI OLMAK İSTİYORUM"

"Trabzonspor'la sözleşme uzatmak için 2 önemli teklifi reddettim. Gelecek hakkında konuşamam çünkü ne olacağını bilmiyorum. Koronavirüs sorunu ile beraber neler olabileceği konusunda çok fazla belirsizlik var. Trabzonspor'a saygılı olmak istiyorum."