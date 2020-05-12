Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim Trabzospor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, bordo mavililer ile sözleşmesini uzatmak için kendisine ulaşan iki önemli teklifi kabul etmediğini söyledi.

Trabzonspor ile kontratı sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu Jose Sosa, geleceğine dair Arjantin basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Arjantinli yıldızın açıklamaları;

"ARJANTİN'DE OYNAYACAĞIM TEK KULÜP ESTUDIANTES"

"Estudiantes için hissettiklerimi her zaman söyledim. Geri döneceğimi de her zaman söyledim ancak başka durumlar için başka bir yol seçersem; insanlar bunu kötü bir şekilde anlayabilirler. Futbolcular anlar için yaşar ve ben şu anda buradayım. Arjantin'de oynayacağım tek kulüp Estudiantes olur; hatta Estudiantes için diğer Arjantin takımlarından gelen teklifleri geri çevirdim."

"TRABZONSPOR'A SAYGILI OLMAK İSTİYORUM"

"Trabzonspor'la sözleşme uzatmak için 2 önemli teklifi reddettim. Gelecek hakkında konuşamam çünkü ne olacağını bilmiyorum. Koronavirüs sorunu ile beraber neler olabileceği konusunda çok fazla belirsizlik var. Trabzonspor'a saygılı olmak istiyorum."