Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim

Artantin'in efsane futbolcuları arasında yer alan Claudio Caniggia'nın kızı Charlotte, Arjantin'de yayın yapan televizyon programı Cantando 2020'de ilk kez sahneye çıktı.

Claudio Caniggia

Eski futbolcunun kızı, erkek arkadaşıyla birlikte bir fotoğrafını yansıtırken jüri üyelerinden birinin "Ama o Wanda Nara'nın yanında!" demesi üzerine güzel model, "Hayır, benim. Wanda'dan daha güzelim" ifadesini kullandı.

Wanda Nara