Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Arjantin futbol efsanesi Claudio Caniggia'nın kızı Charlotte, Arjantin'de yayınlanan Cantando 2020 adlı programda, PSG'li Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara için, "Ben ondan daha güzelim" diyerek Nara'ya meydan okudu.

Artantin'in efsane futbolcuları arasında yer alan Claudio Caniggia'nın kızı Charlotte, Arjantin'de yayın yapan televizyon programı Cantando 2020'de ilk kez sahneye çıktı. Claudio Caniggia Eski futbolcunun kızı, erkek arkadaşıyla birlikte bir fotoğrafını yansıtırken jüri üyelerinden birinin "Ama o Wanda Nara'nın yanında!" demesi üzerine güzel model, "Hayır, benim. Wanda'dan daha güzelim" ifadesini kullandı. Wanda Nara