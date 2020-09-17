Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim
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Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim

Arjantin futbol efsanesi Claudio Caniggia'nın kızı Charlotte, Arjantin'de yayınlanan Cantando 2020 adlı programda, PSG'li Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara için, "Ben ondan daha güzelim" diyerek Nara'ya meydan okudu.

Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim
17.09.2020 21:56 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:03

Artantin'in efsane futbolcuları arasında yer alan Claudio Caniggia'nın kızı Charlotte, Arjantin'de yayın yapan televizyon programı Cantando 2020'de ilk kez sahneye çıktı.

Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim
Claudio Caniggia

Eski futbolcunun kızı, erkek arkadaşıyla birlikte bir fotoğrafını yansıtırken jüri üyelerinden birinin "Ama o Wanda Nara'nın yanında!" demesi üzerine güzel model, "Hayır, benim. Wanda'dan daha güzelim" ifadesini kullandı.

Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim
Wanda Nara
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