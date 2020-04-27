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Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, koronavirüs salgını nedeni ile liglerin iptal edildiğini ve küme düşmenin 2 yıl süreyle kaldırıldığını söyledi.

27.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:26

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.

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Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Tapia, salgın nedeniyle futbolda alınan yeni tedbirleri duyurdu.

KÜME DÜŞME 2 YILLIĞINA KALDIRILDI

Tapia, sezonun geri kalanının iptal edildiğini ve 2 yıl süreyle liglerden küme düşmenin kaldırıldığını belirtti.

Daha önce de Meksika Birinci Futbol Ligi'nde 5 yıllığına küme düşme kaldırılmıştı.