Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, koronavirüs salgını nedeni ile liglerin iptal edildiğini ve küme düşmenin 2 yıl süreyle kaldırıldığını söyledi.
27.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:26
Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.
Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Tapia, salgın nedeniyle futbolda alınan yeni tedbirleri duyurdu.
KÜME DÜŞME 2 YILLIĞINA KALDIRILDI
Tapia, sezonun geri kalanının iptal edildiğini ve 2 yıl süreyle liglerden küme düşmenin kaldırıldığını belirtti.
Daha önce de Meksika Birinci Futbol Ligi'nde 5 yıllığına küme düşme kaldırılmıştı.