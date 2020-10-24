Arı kovanlarının içerisindeki esrarengiz olaylar arıcıları şaşırttı
24.10.2020 14:37 | Güncelleme: 24.10.2020 14:45
Arı kovanlarının içerisindeki esrarengiz olaylar arıcıları şaşırttı "Arılar 'Allah' yazıp, kovanı terk ediyorlar" Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Kayacık Mahallesi'nde konuşlandırılan arılar, kovanlarının içerisine 'Allah, Hasbinallah' gibi Arapça yazılar yazıp kovanı terk ediyorlar.
Arı kovanlarının içerisindeki esrarengiz olaylar arıcıları şaşırttı
"Arılar 'Allah' yazıp, kovanı terk ediyorlar"