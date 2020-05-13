Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar suları, yağan yağmur Kura Nehri'ni taşırdı.

Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, taştı. Eriyen karlar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan ovasını adeta göle çevirdi. Nehir kenarında bulunan bazı evlerde su baskını ile karşı karşıya kaldı.

GENÇLER ATIN SIRTINDA SUYA GİRDİ

Göle dönen ovada vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilirken, Ardahan Ovası'nda biriken suda balıkçılar ağlarının attı. Gençler atın sırtında suya girdiler. Çocukları ile göle dönen ovayı izleyen Kadim Yılmaz " Her yıl bu manzarayla karşılaşıyoruz. Görsel bir şölen oluşuyor. Bizlerde bunu izlemeye geliyoruz" dedi.

Öte yandan suların yükselmesi sonucu ovada oluşan adacıkta otlamaya devam eden atlar ve inekler dikkat çekti.

İşte kentten gelen o görüntüler;