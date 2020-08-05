Arda Turan kimdir? Arda Turan nereli, kaç yaşında?

İstanbul Başakşehir takımında oynayan Turan, 2000-2005 yılları arasında sarı kırmızılı takımda yer aldı. 2006-2017 yıllarında Milli Takım'da top koşturdu. Maç sırasında çıkan olay nedeniyle 2017 yılında Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı. İşte, Arda Turan'ın kariyeri ve hayatı...

ARDA TURAN KİMDİR?

Turan, 30 Ocak 1987 tarihinde Fatih, İstanbul'da dünyaya geldi. Genellikle sol kanatta oynayan oyuncu, sağ kanat ile forvet arkası pozisyonlarında da görev alabiliyor. 2006-2017 yılları arasında Türkiye millî futbol takımında da forma giymiştir.

190 DEFA GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Futbola da Bayrampaşa'nın Altıntepsi mahallesindeki Altıntepsi Makelspor'da başladı. 1997'den 2000 yılına kadar bu kulüpte oynadı. 2000 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 2005 yılına kadar alt yapıda oynadı. 2005-06 sezonunun ikinci yarısında Manisaspor'a kiralandı. Ankaragücü'ne karşı deplasmanda 2-0 kazandıkları karşılaşmada, hem kulüp kariyerindeki hem de Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu. Ayrıca bu maç Manisaspor formasıyla çıktığı ilk resmî karşılaşma oldu.

Manisaspor'da yarım sezon forma giyen Turan daha sonra Galatasaray'a döndü. Sarı kırmızılı forma ile ilk resmî maçına, 22 Ocak 2005 tarihinde Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıktı. Galatasaray'ın 9 Ağustos 2006 tarihinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu'nda Mladá Boleslav karşısında 5-2 kazandığı karşılaşmada 2 gol atıp 1 asist yaptı. Böylece Galatasaray forması altında ilk resmî golünü attı. Bu kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Arda Turan, 2011 yılına kadar çeşitli kulvarlarda toplamda 190 kere Galatasaray formasını giydi ve 44 gol kaydetti. Sarı kırmızılı takım ile, 2007-08 sezonunda Süper Lig, 2004-05 sezonunda Türkiye Kupası ve 2008 yılında Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

ATLETİCO MADRİD VE BARCELONA'DA OYNADI

2011 yılının Ağustos ayında, İspanyol kulübü Atlético Madrid'e transfer olan Turan, €12.000.000 bonservis bedeli ile Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu oldu. Atlético Madrid formasıyla ilk resmî maçına 28 Ağustos 2011'de, Osasuna ile oynanan La Liga maçında çıktı. Kasım 2011 tarihinde, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic karşısında ilk resmî golünü attı. Dört sezon Atlético formasını giyen Turan, bu kulüpte 2012 yılında UEFA Süper Kupası, 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, 2013-14 sezonun La Liga, 2012-13 sezonunda Copa del Rey ve 2014 yılında Supercopa de España şampiyonluklarını yaşadı. 6 Temmuz 2015 tarihinde €34 milyon bonservis bedeli ile Barcelona'ya transfer oldu.

Turan, 6 Ocak 2016 tarihinde Espanyol ile oynanan Copa del Rey maçıyla birlikte Barcelona'daki ilk resmî maçına çıktı. Burada toplam 55 karşılaşmaya çıktı ve 15 gol kaydetti. Barcelona'da 2015 yılında UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2015-2016 sezonunda La Liga ve Copa del Rey, 2016 yılında da Supercopa de España şampiyonlukları yaşadı.

Arda Turan, 13 Ocak 2018 tarihinde Barcelona'dan 2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren iki buçuk sezon kiralık olarak İstanbul Başakşehir takımına transfer oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALADI

Türkiye millî futbol takımında ilk maçına 16 Ağustos 2006'da, 19 yaşında, Lüksemburg ile oynanan özel maçta çıktı. Turan, ay yıldızlı forma ile 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da mücadele etti. Türkiye yarı finale kadar yükselirken, Turan turnuvanın ardından Alman Bild gazetesi tarafından oluşturulan, turnuvanın en iyi on biri listesinde gösterildi.6 Haziran 2017 Makedonya maçından dönerken uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye küfredip boğazını sıkarak saldıran Turan, ertesi akşam yaptığı basın açıklamasında pişman olmadığını ve millî takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Başarılı futbolcu, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Hamza ve Asil adında iki çocuğu dünyaya gelen Arda Turan, 1.77 boyundadır.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan

BAŞARILAR

Galatasaray

Süper Lig: 2007-08

Türkiye Kupası: 2004-05

Türkiye Süper Kupası: 2008

Atlético Madrid

UEFA Süper Kupası: 2012

UEFA Avrupa Ligi: 2011-12

La Liga: 2013-14

Copa del Rey: 2012-13

Supercopa de España: 2014

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinciliği: 2014

FC Barcelona

UEFA Süper Kupası: 2015

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2015

La Liga: 2015-2016

Copa del Rey: 2015-2016

Supercopa de España: 2016

Türkiye

Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü (1): 2008

Futbol Plus Futbol Oscarları - Türkiye'de Yılın Futbolcusu : 2010

Futbol Plus Futbol Oscarları - Avrupa'da Yılın Türk Futbolcusu : 2012, 2013

Milliyet Spor Ödülleri - Türkiye'de Yılın Futbolcusu: 2008, 2009

Milliyet Spor Ödülleri - Türkiye'de Yılın Sporcusu: 2013

Türkiye Spor Adamları - Avrupa'da Yılın Futbolcusu: 2014

Süper Lig Asist Kralı: 2008-09 (9 Asist), 2009-10 (14 Asist)

TPFD Özel Ödülü: 2015

Türkiye millî takımı'nın en çok gol atan 8. futbolcusu. (Zeki Rıza Sporel ile birlikte)

Türkiye millî takımının tarihindeki 600.golünü attı.