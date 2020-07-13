Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak

İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Arda Turan, yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a geri dönüyor.

İspanyol AS'ın haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gazetede yer alan anlaşma detayında Arda Turan'ın Galatasaray'dan maç başına 25 bin Euro kazanacağı belirtildi.

500 BİN EURO BONUS VE TAKIM KAPTANLIĞI

Galatasaray'ın şampiyon olması halinde Arda Turan 500 bin Euro bonus ödeme alacak. AS, öte yandan Galatasaray'a dönecek Arda Turan'ın takım kaptanı olacağını da yazdı.

TERİM'LE SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDE

Arda Turan, devre arasında Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in yoğun ısrarlarına rağmen Başkan Mustafa Cengiz'in veto ettiği transfer gerçekleşmemişti.

Yeniden sarı-kırmızılı formayı giyme konusunda çok istekli olan Arda Turan'ın sürekli Fatih Terim'le temas halinde olduğu ve sezon biter bitmez bu transferin resmileşeceği belirtildi.