Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'da

Diğer teklifleri kaale bile almadı

Başkan Cengiz, yöneticilerle salı günü bir toplantı yaparken Fatih hocanın talebi, takımdaki tecrübeli yerli eksikliği, değişen yabancı kuralı, Arda'nın duruşu ve tavrı ile bu kez eski kaptanın transferine onay verdi. 8 aydır G.Saray'ı bekleyen ve gelen teklifleri dikkate dahi almayan Arda, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın telefonu üzerine ailesi ile birlikte Marmaris tatilini yarıda kesip hemen İstanbul'a geldi. Arda ilk olarak Albayrak ve yöneticilerle görüşmek için Türk Telekom Stadı'na gitti.

Yine 66 numaralı formayı giyecek

Burada Arda için TL üzerinden bir anlaşma ve yaklaşık 4 milyon TL'lik garanti ücret ve başarı odaklı bir kontrat teklif edildi. Arda Turan da 'Ben G.Saray'ın evladıyım. Ne derseniz kabulümdür' diyerek hiç düşünmeden kabul etti. ve anlaşmanın ardından Arda Turan, Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'in evine gitti. Arda Turan, Galatasaray ile 2 yıllığına anlaşırken, yeniden 66 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin Emre'si varsa Galatasaray'ın Arda'sı olacak

Teknik Direktör Fatih Terim'in de hem saha içi hem de saha dışında sağ kolu ve takımın ağabeyi görevini üstlenecek olan Arda Turan bir nevi Galatasaray'ın Emre Belözoğlu'su olacak. 33 yaşındaki futbolcu çalışmalara Galatasaray takımından önce başlayacak. Arda'dan saha içinde de önemli bir katkı almak isteyen Fatih Terim, transferini çok istediği oyuncusunu özel bir çalışma programı ile sezona hazırlayacak.