Arabulucu film konusu nedir? Arabulucu film oyuncuları kimler? The Negotiation film konusu nedir? The Negotiation film oyuncuları kimler?

Kore sineması son yıllarda başarılı yapımlar ile dünyada ve ülkemizde büyük beğeni topladı. Yakın dönem Kore yapımı filmlerden birisi olan The Negotiation filmi beğeniyle izleniyor. Aksiyon ve macera türündeki film tüm izleyicilerden tam not aldı. The Negotiation filmi hakkında izleyicilerin merak ettiklerini sizler için haberimizde detaylıca ele aldık.

ARABULUCU- THE NEGOTİATİON FİLM KONUSU NEDİR?

The Negotiation, Lee Jong-seok'un yönettiği ve Son Ye-jin ve Hyun Bin'in oynadığı 2018 Güney Kore aksiyon suçu gerilim filmi. Film 19 Eylül 2018'de gösterime girdi. Hikaye, Seul Büyükşehir Polis Ajansı'nın kriz müzakere ekibinden ve Bangkok'ta iki Koreli kaçırmış bir silah tüccarından bir müzakerecinin etrafında dönüyor. Daha sonra rehinelerin, kaçıran kişinin motivasyonları netleştiğinde aslında Güney Kore'deki terk edilmiş bir çocuk evinde tutulduğu ortaya çıktı.

ARABULUCU- THE NEGOTİATİON

ARABULUCU- THE NEGOTİATİON FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Son Ye-jin as Ha Chae-yoon

Hyun Bin as Min Tae-gu

Kim Sang-ho as Ahn Hyuk-soo

Jang Young-nam as Section Chief Han

Jang Gwang as Hwang Soo-suk

Choi Byung-mo as Secretary Kong

Jo Young-jin as Chairman Koo

Kim Jong-goo as CEO Yoon

Yoo Yeon-soo as Chief Moon

Lee Joo-young as Lee Da-bin

Kim Min-sang as Deputy Department Head Park

Park Sung-geun as Operation officer

Han Ki-joong as Lieutenant General Son

Park Soo-young as Section Chief Choi

Jung In-gyeom as Lee Sang-mok

Lee Si-a as Yoo Yeon-joo

Lee Hak-joo as Park Min-woo