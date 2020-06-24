CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partisi CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğru'nun, e-Devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden ayrıldığını söyledi. Hayri Sucu, Doğru'nun istifasına ilişkin yarın basın açıklaması yapacaklarını ifade etti.

"AK PARTİ'YE GEÇECEK"

CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı ise, Başkanı Hasan Doğru'nun AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. Doğru'nun partiden istifa ettiğini duyuran İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, "Sayın Arabanlılar; Araban belediye başkanı Hasan Doğru partimizden istifa etmiş bulunmaktadır. Partimize destek veren bütün seçmenlere şahsım ve partim adına tekrardan teşekkür ediyorum. Yanlış tercih yaptığım için tüm seçmenlerden şahsım ve partim adına özür diliyorum. Hiçbir seçmenimiz karamsar olmasın biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki seçimlerde sizlerin de desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyorum, tüm Araban halkına saygılarımı sunuyorum." dedi.

Doğru, 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.