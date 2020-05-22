Apple iPhone SE 2 teknik özellikleri nelerdir? Apple iPhone SE 2 fiyatı ne kadar?

Apple'ın 15 Nisan'da uygun fiyatlı iPhone modeli (iPhone SE 2020) tanıtacağını biliyorduk. Beklendiği üzere Apple, bugün ikinci nesil iPhone SE'yi duyurdu. İşte, Apple iPhone SE 2 teknik özellikleri!

İPHONE SE 2 EKRAN BOYUTU

Siyah, beyaz ve kırmızı (PRODUCT Red) renkleri ile gelen iPhone SE (2020), beytaz dengesini ortam ışığına uyacak şekilde ayarlayan, canlı geniş renk gamı ve inanılmaz düzeyde renk doğruluğu sunan ve Dolby Vision ile HDR10 oynatmayı destekleyen 4.7 inç Retina HD ekrana sahip. Canlı fotoğrafları oynatma, mesajları ön izleme, uygulamaları yeniden düzenleme ve daha fazlası gibi Hızlı eylemler için Haptic Touch kullanıyor. ynei iPhone SE, ayrıca, dayanıklı olması ve sensörü koruması için safir kristal ile tasarlanmış Home tuşuna ve kullanıcının parmak izini algılayan çelik bir halka olan Touch ID'ye sahip.

İPHONE SE 2 İŞLEMCİSİ

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'da kullanılan A13 Bionic, bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci ve iPhone SE'nin her görevi benzersiz bir performansla yerine getirmesini sağlıyor. Fotoğraf, oyun ve artırılmış gerçeklik deneyimleri için mükemmel olan A13 Bionic, her eylemin akıcı olmasını sağlıyor. A13 Bionic, makine öğrenimine odaklanarak, saniyede 5 trilyon işlem yapabilen 8 çekirdekli özel bir Nural Engine, CPU üzerinde iki Makine Öğrenimi Hızlandırıcısı ve performans ve verimliliği dengelemek için yeni bir Makine Öğrenme Kontrolörü ile oluşturulmuş. Verimlilik için tasarlanan A13 Bionic, iPhone SE 2 için mükemmel pil ömrü sağlıyor. Yeni iPhone SE, Qi sertifikalı şarj cihazları ile kablosuz şarj özelliğine sahip olmakla birlikte hızlı şarjı destekliyor ve sadece 30 dakikada %50'ye kadar şarj sağlıyor. WiFi 6 ve Gigabit-sınıfı LTE ile ışık hızında indirme hızı sunuyor. eSIM ile birlikte çift sIM, kullanıcıların yurt dışına çıkarken veya iş hattı olarak tek bir cihazda iki ayrı telefon numarasını kullanma esnekliği sağlıyor.

İPHONE SE 2 KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone SE, 12 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir kamera ile geliyor ve bir iPhone'da şimdiye kadarki en iyi tek kamera sistemine sahip olmakla birlikte Portre modu, altı Portre Işık efekti ve Derinlik Kontrolü dahil sayısal fotoğrafçılığın faydasını sağlayan görüntü sinyal işlemcisi ve A13 Bionic Neural Engine'i kullanıyor. Telefon, makine öğrenimi ve monoküler derinlik tahminini kullanarak ön kamerayla etkileyici portreler çekiyor. iPhone SE'ye gelen yeni nesil Akıllı HDR, çarpıcı doğal vurgu ve gölge detaylarıyla daha doğal görünümlü görüntüler için tanınan nesneleri bir çerçevede akıllı bir şekilde yeniden aydınlatıyor. Ön ve arka kameralarda stereo ses kaydı ve sinematik video sabitleme ile videolar daha da etkileyici. Arka kamera, 60fps'ye kadar 4K yüksek kaliteli video kaydını destekliyor ve genişletilmiş dinamik aralık 30fps'ye kadar daha fazla detay sağlıyor. Kullanıcılar, ön ve arka kamerada fotoğraf modundan çıkmadan video kaydına imkan sağlayan QuickTake videonun avantajlarından faydalanabiliyor. iOS 13'teki gelişmiş Kamera ve Fotoğraf özellikleri ile, eskiden sadece fotoğraf düzenleme için kullanılabilir olan mevcut güçlü araçlarla daha da kapsamlı ve sezgisel.

APPLE İPHONE SE 2 (2020) TEMEL ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu:4.7 İnç

Dahili Depolama:64 GB

Bellek (RAM):3 GB

Batarya Kapasitesi:1821 mAh

Hızlı Şarj:Var

4.5G Desteği:Var

SAR Değeri 10g (Baş):0.98 W/kg

Ekran / Gövde Oranı:65.36 %

Değişir Batarya:Yok

Kamera Çözünürlüğü:12 MP

Ekran Çözünürlüğü:750x1334 (HD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu:Var

AnTuTu Puanı (v8):462.300 Puan

Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX7

Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP6X

Ses Çıkışı:Lightning

Boy:138.4 mm

Ağırlık:148 Gram

APPLE İPHONE SE 2 EKRAN

Ekran Boyutu

4.7 İnç

Ekran Teknolojisi

IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü

750x1334 (HD+) Piksel

Ekran Çözünürlüğü Standardı

HD+

Piksel Yoğunluğu

326 PPI

Ekran Yenileme Hızı

60 Hz

Ekran Oranı (Aspect Ratio)

16:9

Ekran Alanı

60.88 cm²

Ekran Özellikleri

Çizilmeye Dirençli Cam

Oleophobic Coating

DCI-P3 Renk Uzayı

Multi Touch

Görüntü Yakınlaştırma

Retina Ekran

True Tone Ekran

625 cd/m² (nit) Parlaklık

1400:1 Kontrast Oranı

Dokunmatik Türü

Kapasitif Ekran

Renk Sayısı

16 Milyon

Ekran / Gövde Oranı

65.36 %

APPLE İPHONE SE 2 (2020) BATARYA

Batarya Kapasitesi

1821 mAh

Video Oynatma

13 Saat

Video Oynatma Notu

Çevrimdışı

Müzik Oynatma

40 Saat

Şarj

Lightning - USB Kablosu

Batarya Teknolojisi

Lithium Ion (Li-Ion)

Hızlı Şarj

Var

Hızlı Şarj Gücü (Maks.)

18 W

Kablosuz Şarj

Var

Değişir Batarya

Yok

Batarya Özellikleri

30 Dakikada %50 Dolum

APPLE İPHONE SE 2 (2020) TEMEL DONANIM

Yonga Seti (Chipset)

Apple A13 Bionic

CPU Üretim Teknolojisi

7 nm

AnTuTu Puanı (v8)

462.300 Puan

Bellek (RAM)

3 GB

Dahili Depolama

64 GB

Hafıza Kartı Desteği

Yok

Diğer Hafıza Seçenekleri

64/128/256GB Depolama seçeneği var

APPLE İPHONE SE 2 (2020) TASARIM

Boy

138.4 mm

En

67.3 mm

Kalınlık

7.3 mm

Ağırlık

148 Gram

Renk Seçenekleri: Beyaz, Kırmızı, Siyah

Gövde Malzemesi (Kapak)

Cam

Gövde Malzemesi (Çerçeve)

Metal

APPLE İPHONE SE 2 (2020) AĞ BAĞLANTILARI

2G

Var

2G Frekansları

850 MHz

900 MHz

1800 MHz

1900 MHz

2G Teknolojisi

EDGE

GPRS

GSM

3G

Var

3G Frekansları 850 (band 5) MHz900 (band 8) MHz1900 (band 2) MHz2100 (band 1) MHz

3G İndirme

42.2 Mbps

3G Karşıya Yükleme

5.76 Mbps

3G Teknolojisi

HSPA+

4G

Var

4G Özellikleri

VoLTE (Voice over LTE) Desteği

4.5G Desteği

Var

5G

Yok

APPLE İPHONE SE 2 (2020) KAMERA

Kamera Çözünürlüğü

12 MP

Optik Görüntü Sabitleyici

Var

Kamera Özellikleri

Focus Pixels Otomatik Odaklama

Portre Modu (Bokeh)

Safir Kristal Objektif Kapağı

HDR

Live Photos

Panorama

Otomatik odaklama

Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi

Sesli komut

Yüz Algılama

Elle Odaklama

Coğrafi konum etiketleme

BSI

Seri Çekim (Burst) Modu

Zamanlayıcı

6 Elementli Lens

Flaş

Quad-LED

Çift Tonlu

Diyafram Açıklığı

F1.8

Video Kayıt Çözünürlüğü

2160p (Ultra HD) 4K

Video FPS Değeri

60 fps

Video Kayıt Özellikleri

Coğrafi Konum Etiketleme

HDR

Optik Görüntü Sabitleme (OIS)

Stereo Ses Kaydı

Sürekli Otomatik Odaklama

Time-lapse Video Kayıt

Video Kayıtta Fotoğraf Çekme

Video Yakınlaştırma

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Yüz Algılama

Video Kayıt Seçenekleri

720p @ 30fps

1080p @ 120fps

1080p @ 240fps

1080p @ 30fps

1080p @ 60fps

2160p @ 24fps

2160p @ 30fps

2160p @ 60fps

Ön Kamera Çözünürlüğü

7 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü

1080p

Ön Kamera FPS Değeri

30 fps

Ön Kamera Diyafram Açıklığı

F2.2

Ön Kamera Özellikleri

Portre Modu

HDR

Sanal Flaş

Zamanlayıcı (self-timer)

Back-illuminated Sensor (BSI)

Live Photos

Pozlama Kontrolü

Seri Çekim (Burst) Modu

Yüz Algılama

APPLE İPHONE SE 2 (2020) İŞLETİM SİSTEMİ

İşletim Sistemi

iOS

İşletim Sistemi Versiyonu

iOS 13

APPLE İPHONE SE 2 (2020) ÇOKLU ORTAM

Radyo

Yok

Hoparlör Özellikleri

Stereo

Çift Hoparlör

Ses Çıkışı

Lightning

KABLOSUZ BAĞLANTILAR

Wi-Fi Kanalları

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Wi-Fi Özellikleri

MIMO

Dual-Band

Wi-Fi Hotspot

2X MIMO

NFC

Var

Bluetooth Versiyonu

5.0

Kızılötesi

Yok

Navigasyon Özellikleri

A-GPS

GLONASS

APPLE İPHONE SE 2 (2020) DİĞER BAĞLANTILAR

USB Bağlantı Tipi

Lightning

USB Özellikleri

Kulaklık Ses Çıkışı

SIM

eSIM

Nano-SIM (4FF)

APPLE İPHONE SE 2 (2020) TEMEL BİLGİLER

Çıkış Yılı

2020

Duyurulma Tarihi

2020, Nisan

Durum

Henüz Ülkemizde Satışı Yok

Diğer Adları

Apple iPhone SE 2

APPLE İPHONE SE 2 (2020) ÖZELLİKLER

Suya Dayanıklılık

Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi

IPX7

Toza Dayanıklılık

Var

Toza Dayanıklılık Seviyesi

IP6X

3G Görüntülü Arama (Şebeke ile)

Yok

Görüntülü Konuşma (Uygulama)

Var

Sensörler

Barometre

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü

Ortam Işığı Sensörü

İvmeölçer

Parmak izi Okuyucu

Var

Parmak izi Okuyucu Özellikleri

Ana Ekran Tuşunda (Ön)

Bildirim Işığı (LED)

Yok

SAR Değeri 10g (Baş)

0.98 W/kg

SAR Değeri 10g (Vücut)

0.99 W/kg

Servis ve Uygulamalar

AirDrop

AirPlay

AirPrint

Apple Pay

Ekran Yansıtma (Screen Mirroring)

FaceTime

Gürültü Önleyici 2 Mikrofon

iBeacon

iCloud

iCloud Drive

Siri

Spotlight Araması

Kutu İçeriği

USB Güç Adaptörü (1A)

APPLE İPHONE SE 2 (2020) FİYATI

iPhone SE 2 (iPhone SE 2020), 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri ile Türkiye'de satışta. iPhone SE 2 başlangıç fiyatı 5299 TL.

iPhone SE 2 Türkiye Fiyatı

iPhone SE 2 64GB Fiyatı - 5299 TL

iPhone SE 2 128GB Fiyatı - 5749 TL

iPhone SE 2 256GB Fiyatı - 6599 TL