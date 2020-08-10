Dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas, doğum gününde koronavirüse yakalandı
İspanyol aktör Antonio Banderas, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştığı gönderisinde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Banderas paylaşımında, "Testimin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlayacağım" dedi.
10.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:34
İspanyol oyuncu Antonio Banderas, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 60. yaş gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ifade etti.
"DOĞUM GÜNÜMÜ KARANTİNADA SONRA KUTLAYACAĞIM"
Banderas, yaptığı açıklamada, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi.
GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ
Öte yandan, koronavirüse yakalanan Antonio Banderas'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.