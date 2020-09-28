Antalyaspor, evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadelenen 1-0 galip ayrılan Antalyaspor, zirvedeki Fatih Karagümrük ile puanını eşitledi.

Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren gol, 58. dakikada Veysel Sarıdan geldi. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Antalyaspor, lider Fatih Karagümrük ile birlikte aynı puana sahip olan Alanyaspor, Galatasaray ve Hatayspor'la aynı puanda haftayı kapattı. Düşme hattında bulunan Denizlispor ile 1 puanda kaldı.

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 4. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeşil siyahlılar ise evinde İttifak Holding Konyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.