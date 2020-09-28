Antalyaspor, evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi ve haftayı ligin zirvesinde bulunan Fatih Karagümrük ile aynı puanda tamamladı.