Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son 2 günde 5 vaka tespit edildi, kaymakam vatandaşları uyardı

Antalya'nın Korkuteli ilçe Kaymakamı Ömer Cimşit, son 2 günde 5 yeni pozitif vakanın tespit edildiğini belirterek, vatandaşları hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.

"1 TANESİ YOĞUN BAKIMDA, 4 TANESİ DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRÜYOR"

Kaymakam Cimşit, ilçedeki koronavirüs durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Salgın çıktığı andan normalleşme sürecine kadar olan dönemde vatandaşların ve kamu kurumlarının iyi bir mücadele verdiğini belirten Cimşit, "Son 2 günde 5 yeni vakamız oldu. 1 tanesi Antalya'da yoğun bakımda, 4 tanesi ilçemiz devlet hastanesinde tedavi görüyor. Temaslıları ve aile yakınları ilçe sağlık müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor" dedi.

"MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYALIM"

Kurumların ve vatandaşların sağlık personellerine yardımcı olmaları gerektiğini söyleyen Cimşit, "İlçemiz Hastanesinde olanların genel durumları iyi olup, takip ve tedavileri yapılmaktadır. Bayram öncesi ve süresince maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda hassasiyetimizi biraz daha artılarım. Sokakta maske kuralına uymayan çok fazla insan görüyoruz. Hem sağlığınızı korumak hem de idari para cezalarına maruz kalmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, uymayanları idari makamlara bildirelim" ifadelerini kullandı.