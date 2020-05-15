Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Antalya'da özel bir hastanede oğlunun böbreği nakledilen arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur, kendisine destek olan hayranlarına sessiz kalamadı. Şarkıcı, kendisine, "Sen sahnede dursan, konuşsan bile yeter" dediklerini söylediği hayranlarıyla en kısa sürede buluşmayı diledi.

AMELİYAT ESNASINDA TAYFUR'UN ŞARKILARINI DİNLEDİLER

Tayfur'un doktoru Prof.Dr. Alper Demirbaş ise ameliyat sırasında Ferdi Tayfur şarkılarını dinlediklerini anlatarak, 'Ferdi babanın ameliyatını bitirdiğimde içimden onun 'Emmioğlu' şarkısını söyledim" dedi. Böbrek rahatsızlığı baş gösteren Ferdi Tayfur'a 25 Nisan'da geldiği Antalya'da, 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi.

"ÇOK UYUYUNCA HASTANE GİDİP HASTA OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Medical Park Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen naklin ardından sağlığına kavuşan Tayfur, bugün hastaneye kontrole geldi. Böbrek naklinden sonra ilk kez konuşan Ferdi Tayfur, teşhis konulmadan önce çok uyuduğunu, bu durumun da yeğeninin dikkatini çektiğini anlattı. 'Yeğenim, 'Dayı seni doktora götürmemiz lazım' dedi. Doktora gittiğimde ise diyabete bağlı böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim. Her şey bir anda oldu. İki ay diyalize girdim. Daha sonra Prof. Dr. Alper Demirbaş'a ulaştık. Hemen gelmemi söyledi. Yaptığım araştırmada, böbrek nakli ameliyatının korkulacak bir şey olmadığını, hayat kurtardığını öğrendim. Gözümü kapattım, gözümü açtım ameliyatım bitmişti. Hiç kimse böbrek nakli ameliyatından korkmasın" dedi.

SAHNELERE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

5 çocuğu olduğunu ancak oğlu Timur'un 'Baba ben seni diyalizde görmek istemiyorum" diyerek böbreğini verdiğini kaydeden sanatçı, yeni bir hayata başladığını söyledi. Böbrek nakli olduktan sonra güç bulduğunu, mesleğini yeniden yapmak istediğini belirten Tayfur, 'Döneceğim mesleğime. Niye dönmeyeyim' Hayranlarım çok istiyor. 'Sen sahnede konuşsan bile yeter, sen sahnede dur yeter' diyorlar. İnşallah kendimi hazırlarsam olacak" diye konuştu. Tayfur, sevgi ve selamlarını gönderdiği hayranlarıyla yeniden buluşmak istediğini bildirdi.

PARMAKLARINI ŞIKLATARAK DOKTORUNA TEŞEKKÜR ETTİ

Prof. Dr. Alper Demirbaş'a teşekkür eden Ferdi Tayfur, 'Alper hoca dünyanın bir numaralı doktoru. Çok hafif elli. Çok moral bir insan. Ameliyatla ilgili hiç korkum olmadı. Çok teşekkür ediyorum" dedi. Kontrol için geldiği hastanede Prof. Dr. Alper Demirbaş ile sohbet eden Ferdi Tayfur, teşekkürünü ise esprili şekilde iki elinin parmaklarını şıklatarak gösterdi.

"HAYATINA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"

Sanatçının sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirbaş, Tayfur'un Marmaris'e gitmek için hazır olduğunu sözlerine ekledi. Sanatçıyı tanımaktan ve onun iyi olduğunu görmekten çok mutlu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, 'Son derece mütevazı bir sanatçı. Hastalık nedeniyle belki bir süre ara verdi ama artık hayatına kaldığı yerden devam edecek" dedi.