Antalya'da işlediği taşları dünyaya satıyor
ANTALYA'da işletmeci İzzet Demir, Van'dan getirdiği ponza taşlarını işleyerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor.
ANTALYA'da işletmeci İzzet Demir, Van'dan getirdiği ponza taşlarını işleyerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. 50 çeşit taş üretilen işletmede yıllık 10 bin metrekare taş ihraç edilirken, yaklaşık 1 milyon TL'lik gelir elde edildi.
Antalya'da, 30 yıldır taş üretim tesisi işleten İzzet Demir, tesisinde 50 çeşit taş üretiyor. Ürettiği taşların hammaddesini Van'ın Erçiş ilçesinden getiren Demir, tesislerinde taşları işliyor. Tesislerde kültür tuğlası, patlatma taş, iza kayrak taşlar, tepik ve Türkiye'de sadece kendilerinin ürettiği wash betonu gibi 50 çeşit taşın üretimi gerçekleştiriliyor. Taşlar İtalya, Almanya ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
Yılda 10 bin metrekare taşı işleyerek dünyaya gönderdiklerine vurgulayan Demir, "Bu da yaklaşık 1 milyon TL'lik bir sevkiyat. Koronavirüsten dolayı işler azaldı ama kapasiteyi yükselterek daha fazla taş ihraç etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.