?Cenaze? husumeti cinayetle bitti

ANTALYA'da, cenazeye katılmama nedeniyle aralarında 6 aydır husumet bulunan iki aile üyelerinin yol ortasındaki kavgasında Huni Karadeniz öldü, 5 kişi de bıçakla yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Kütükçü Köprüsü'nde meydana geldi. Cenazeye katılmama nedeniyle 6 aydır aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, akşam saatlerinde yol ortasında karşılaştı. Taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı. İki aileden 12 kişinin katıldığı kavgada, Huni Karadeniz yaşamını yitirdi. R.G., V.G., F.G., M.K. ve S.K. ise bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 yaralı, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan F.G.?nin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

OLAY YERİNDE BIÇAK, BALTA, ÇAPA

Kavgaya karışanlardan 4'ü polis tarafından gözaltına alınırken, olay sonrası kaçan C.K. ve E.K.?nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, 3 adet bıçak, 5 adet kazma sopası, 1 adet balta ve 1 adet çapa ele geçirildi.

CENAZEYE KATILMAMA HUSUMETİ

Taraflar arasındaki husumetin, 6 ay öncesine dayandığı ortaya çıktı. Olaydan 6 ay önce C.K.?nin kardeşi E.K'nin öldürüldüğü, diğer aile üyelerinin cenaze törenine katılmadığı, bu nedenle taraflar arasında husumet olduğu kaydedildi.