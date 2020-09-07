Annesinin parasını gasbettiği iddia edilen sanığa 40 yıl hapis istemi

Uyuşturucu bataklığına düşen iki genç, aile evlerindeki birçok eşyayı satarak annelerini darp etti. Oğullarından korkan kadın çareyi mahkemede aradı. Gençlerden birine 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANNELERİNİN 300 LİRASINI GASP ETTİLER

Sarıçam Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki N.K, 3 Ağustos'ta polis merkezine giderek oğulları A.K. ve Ş.K'nin uyuşturucu alabilmek için evdeki çok sayıda eşyayı çalıp sattığını, son olarak da kendisini darbedip cebindeki 300 lirayı gasbettiklerini iddia ederek, oğullarından şikayetçi oldu.

TOPLAM 40 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Anne N.K'nin şikayeti üzerine yapılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, olaydan sonra tutuklanan A.K. hakkında "Nitelikli hırsızlık ve nitelikli yağma" suçlarında iddianame hazırladı. A.K. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede savcı, A.K'nın "Nitelikli hırsızlıktan" 10 yıl, "Nitelikli gasp" suçundan da 15'er yıldan 2 kez olmak üzere 40 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık A.K, evdeki eşyaları sattığını kabul ederken, gasp suçlamasını ise kabul etmedi.

Diğer kardeş Ş.K. ile ilgili takipsizlik kararı verildi.

OĞLUNUN TUTUKLU KALMASINI TALEP ETTİ

Anne N.K. polis merkezinde verdiği ifadesinde, oğullarının uyuşturucu parası alabilmek için kendisini öldürmesinden korktuğunu belirterek, oğlunun tutuklu kalmasını talep etti.