Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir lisede rehber öğretmen olan 46 yaşındaki kadın 4'üncü kattaki evlerinin atlayarak intihar etti. Annesinin cansız bedenini gören 20 yaşındaki geç kız ise,"Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşlarına boğuldu.

4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'nde rehber öğretmen Seval G., Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 322 Sokak'ta oturdukları 9 katlı apartmanın 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Annesinin lavaboya gittiğini zanneden ve bir süre bekleyen Ekin H., daha sonra binanın dibinde yattığını fark edince hemen aşağı koştu.

"SEN ÖLEMEZSİN"

Annesinin yanına gelen Ekin H., "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü. Ekin H., yakınları tarafından sakinleştirildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Seval G.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Seval Gürsoy'un iki yıl önce eşinden ayrıldığı, bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı kaydedildi.