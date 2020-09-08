Annesini ziyarete gittiği memlekette akrabaları darbetti: Ölmeden önce sesimizi duyun
İSTANBUL'da yaşayan Hülya Dağcı (41), rahatsızlanan annesini ziyaret için gittiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 2 kardeşi ve kuzeniyle birlikte akrabaları tarafından darbedildiğini öne sürdü.
İSTANBUL'da yaşayan Hülya Dağcı (41), rahatsızlanan annesini ziyaret için gittiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 2 kardeşi ve kuzeniyle birlikte akrabaları tarafından darbedildiğini öne sürdü. Husumetli oldukları akrabalarının 5 yıldır sürekli kendilerine saldırdığını iddia eden Dağcı, "Lütfen ölmeden önce sesimizi duyun" dedi.
İstanbul'da yaşayan Hülya Dağcı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan annesini hastalanması üzerine ziyarete gitti. Dağcı, kardeşleri Selim Dağcı (35), Mehmet Dağcı (36) ve amcasının kızı Sevim Dağcı ile birlikte 1 Eylül Salı günü, Emirdağ Halk Pazarı'na gitti. İddiasına göre, dedelerinin kardeşinin kızı S.K. ve eşi, bir grup akrabalarıyla birlikte Dağcı ile yanındakileri darbetti.
Yaklaşık 5 yıldır süren süren olaylarda saldırganlar ceza almadı. Lütfen ölmeden önce sesimizi duyun."