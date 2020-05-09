Anneler Günü mesajları 2020! Anneler Günü sözleri ve anlamlı mesajları - Anneler Günü şiirleri

Anneler Günü kutlu olsun! Dünya çapında farklı zamanlarda, yılda bir defa anneleri onurlandırmak ve anlamak amcıyla kutlanan özel bir gündür. 2020 Anneler Günü'nde, annelerinizi daha mutlu etmek için duygusal Anneler Günü mesajları ve şiirleri gönderin. Koronavirüs nedeniyle annelerinden uzak olanlar için birbirinden farklı,resimli Anneler Günü mesajlarını hazırladık. Hazırladığınız hediyelere eklemek için Anneler Günü sözleri de haberimizde.

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ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anneler günün kutlu olsun yüreği pamuk gibi olan gönlü sevgi dolu biricik annem.

Anne seni seviyorum. Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun. Anneler günün kutlu olsun.

Anneciğim anneler günü sana en büyük mutlulukları getirsin. Senden dertleri kederleri elemleri alıp götürsün. Senin hep yüzün gülsün anneler günün kutlu olsun.

Kulağımda tatlı sesin, ninni yavrum uyu dersin, sevgi bağın eksilmesin anneciğim, biriciğim. Biricik yavrun anneler gününü kutluyor.

Sıkı sıkı sarılıp ta geceler boyunca kucağında uyuduğum güzel annem anneler günün kutlu olsun.

Anneler günü güzel sözleri ile yollara düştüm sana en güzel çiçeklerle geldim annem. Anneler gününü kutlarım benim tatlı annem.

Huzur ve şefkatin eş anlamlısı, koşulsuz çıkarsız gerçek sevgi sahibi yeryüzündeki yürüyen melekler; Anneler. Anneler Gününüz Kutlu Olsun.

Biricik annem anneler gününde mutluluklar sağanak gibi yağsın üstüne. Anneler günün çok kutlu olsun sen hep mutlu ol annem.

Gönlümün en güzel sultanı olan canım biricik annem. Anneler günün kutlu olsun.

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun,anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

Bütün kalbimle sana olan duygularımı anneler gününde söylemek isterim annem. Anneler gününü çok özel duygularla kutlarım canım annem.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

Her şeylerden çok sevdiğim benim canım annem anneler günün kutlu olsun çok güzel annem.

Canım annem anneler gününde böyle bir güne uyandın günaydın sevgili annem bu gün hep yüzün gülmesi temennilerimle anneler gününü kutlarım.

Kuzey rüzgârı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim. Canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle...

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Dünyanın bütün annelerinin Anneler Günü kutlu olsun. Bu özel günde hepinizi tebrik ediyoruz...