Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu
24.10.2020 16:00 | Güncelleme: 24.10.2020 16:33
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu olmak üzere iki kişi koronavirüse yakalandı. Başkent ekibinde hafta içinde dördü futbolcu toplam 7 kişide korona tespit edilmişti.
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin testlere devam edildiği belirtilerek, "Koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
7 KİŞİDE KORONA TESPİT EDİLMİŞTİ
MKE Ankaragücü'nde hafta içinde dört futbolcu, bir teknik heyet personeli ve iki sağlık çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.