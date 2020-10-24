Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu
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Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu

24.10.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:33

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu olmak üzere iki kişi koronavirüse yakalandı. Başkent ekibinde hafta içinde dördü futbolcu toplam 7 kişide korona tespit edilmişti.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin testlere devam edildiği belirtilerek, "Koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

7 KİŞİDE KORONA TESPİT EDİLMİŞTİ

MKE Ankaragücü'nde hafta içinde dört futbolcu, bir teknik heyet personeli ve iki sağlık çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu

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