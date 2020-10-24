Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu olmak üzere iki kişi koronavirüse yakalandı. Başkent ekibinde hafta içinde dördü futbolcu toplam 7 kişide korona tespit edilmişti.