Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "50 yıldır böyle bir şey görmedim" diyerek bölge halkına evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı'da ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü. Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı.

"ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE 4 KİŞİ ASANSÖRDE MAHSUR KALDI"

Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatlı'da kum fırtınası ile birlikte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Kum fırtınasının hala sürdüğü belirtildi. Kum fırtınası Ankara merkezde de kısmen etkili oldu.

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI: 50 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Polatli Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya CNN Türk yayınına katılarak Ankara'daki kum fırtınasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Yıldızkaya, "Ben Polatlı'da 50 yıldır böyle bir şey görmedim. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık." dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın açıklamaları şöyle:

"Anında çöktü, hiç beklenmedik bir anda çöktü. Ama şu anda sakinledi. Hava karardı, sanki gece gibi oldu. Vatandaşlarımızı uyardık tedbir alınması noktasında. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık. AFAD'da bölgede çalışma yapılıyor. İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı'da.

"YILDIRIM DÜŞMESİ SONRASINDA OLUŞAN YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ"

50 yıldır Polatlı'da böyle bir şey görmedim. Ben bütün vatandaşlarıma evlerinde kalmalarını, kapı pencerelerini kapatmalarını öneriyorum. Tedbirli olmakta fayda var. Şu ana kadar bize ulaşmış kötü bir haber yok. Birkaç tane yıldırım düşmesi sonrasında oluşan yangın vardı, söndürüldü"

6 YARALI VAR

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başka bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" dedi.

19.00'A KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Yaşanan durum ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır yağış görülmeyen Ankara'da, cb (kümülonimbus) bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgarlar toz fırtınasına neden oluyor. Toz fırtınası ve yağışların 19.00'a kadar yer yer devam etmesi bekleniyor".

Kum fırtınasından görüntüler: