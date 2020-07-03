İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin Ankara'da 15 gün süreyle yasaklandığını hatırlatarak TBMM önünde Adalet Komisyonu görüşmelerine katılmak için bekleyen baro temsilcileri ve avukatlara yönelik, bu kararın sadece barolar için değil tüm kurumlar için geçerli olduğunu söyledi.

"KISITLAMA SADECE BAROLARLA İLGİLİ DEĞİL"

Çataklı, "Parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen binalarda ve bunların eklentilerinde ve TBMM'ye 1 kilometre mesafedeki alan içinde gösteri ve yürüyüş düzenlenemez" diyerek kanunun ilgili maddesini hatırlattı. Çataklı şu şekilde devam etti: "Dolayısıyla içinde bulunduğumuz salgın sürecinde böyle bir fotoğrafın ortaya çıkmasının çok uygun olacağını düşünmüyoruz. 17 Haziran'dan itibaren 58 ilimizde aynı konuyla ilgili olarak baro başkanlıkları ve çeşitli siyasi partilerin ve STK'ların organize ettiği bugüne kadar 13 bin kişinin katıldığı 196 etkinlik gerçekleştirildi. Barolarımızın belirlenen çerçeveler içerisinde kendilerini ifade etme hakkı var. 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil" dedi.