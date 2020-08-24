Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı ara ara telaffuz edilen Ekrem İmamoğlu'ndan üst üste dikkat çeken hamleler geldi. İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta Ankara'da ofis tutmasının ardından şimdide kendisine yakın isimlerin Olay TV'nin yönetimini devraldığı konuşuluyor.

KANAL EL DEĞİŞTİRMEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu hamlesinde kritik bir adım attı. Öyle ki kanalın patron kısmında bir değişiklik olmadı. Ancak yönetime İmamoğlu'na yakın isimler getirildi. Onlardan biri de Kanal D'de de yöneticilik yapan ve hali hazırda İmamoğlu'nun ekibinde olan Süleyman Sarılar. Bunun yanı sıra Murat yetkin, Sedat Ergin, Simge Fıstıkoğlu ve Güray Özden gibi isimlerin dekanalda program yapacağı konuşuluyor.

ANKARA'DA OFİS TUTMUŞTU

Hatırlanacağı üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da ofis tuttuğu geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Hatta bu ofisin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakikalık mesafede olması da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ismi telaffuz edilen İmamoğlu'nun 2023 için ilk hamlesi olarak değerlendirilmişti.