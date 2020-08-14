Anıl Piyancı Döndüm Durdum sözleri

2007 yılından beri etkin olarak Türk rap dünyasında adından bahsettiren Anıl Piyancı, 17 Temmuz 1990 İzmir Karşıyaka doğumludur. Müzik kariyerine genç yaşta başlamış ve birçok projede yer almıştır. 2007 yılında Yeşil Oda isimli bir stüdyo kurmuştur.

ANIL PİYANCI DÖNDÜM DURDUM SÖZLERİ

Yaşadığımı sanıyordum meğerse ölmüş ruhum

Her gün aynı arenada savaş, bir baktım ölmüş ruhum

Ben de sövdüm durdum, uykusuz geceler yatakta döndüm durdum

Döndüm durdum

Hedefe varmaya çalışırken hep başa dön

Hayatın tek bir gerçeği var oda yaşa öl

Ama ölmediysen henüz şimdi maça dön

Sakın bırakma mücadeleni başar öl

Sana söz, bir gün alacaksın karşılığını

Akıttığın terin alacaksın karşılığını

Tanrı bilir hepimizin kalbinin içini

Dilediklerin için ne kadar zaman harcadığını

Yani düşsen de geri kalk

Yüksel ve keyif al

Hayat hepimize sunar

Yüzlerce yeni şans

Yine de bazen yorulur hislerimiz pes etmek isteriz

Bir köşede günlerce zehir al

Yaşadığımı sanıyordum meğerse ölmüş ruhum

Her gün aynı arenada savaş, bir baktım ölmüş ruhum

Ben de sövdüm durdum, uykusuz geceler yatakta döndüm durdum

Döndüm durdum

Dönüp durdum yatakta içimde bir sıkıntı var

Delinmiş ruhumda bir sızıntı var

Geçmişim enkaz anılarım bir yıkıntı lan

Toplamak istesem de yığıldılar

Görenler diyor bu çocuk iyice sıyırdı bak

Duyarım ürkütücü sesler tıkırtılar

Kulaklarımda resmen cızırtı var

Düzeltmek istiyorsan cızırtıyı kımılda

Bilirsin yolculukta var inişte çıkışta

Belki de gerek temiz bir sayfa bak sıfırdan

Gerçeği hapsediyor beynindeki sınırlar

Kurtul ondan durgun olma kurdu olcan

Diyeceksin ki dünyadan istediğimiz buymuş oysa

Evrenin sonu yok koca bir kurgu dostlar

Bir türlü kurtaramam burnu boktan

Yaşadığımı sanıyordum meğerse ölmüş ruhum

Her gün aynı arenada savaş, bir baktım ölmüş ruhum

Ben de sövdüm durdum, uykusuz geceler yatakta döndüm durdum

Döndüm durdum