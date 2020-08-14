Anıl Piyancı Döndüm Durdum sözleri
2007 yılından beri Türk rap müziği dünyasında adından bahsettiren Anıl Piyancı, yeni teklisi ile Youtube trendlere girdi. Anıl Piyancı Döndüm Durdum sözleri haberimizde
2007 yılından beri etkin olarak Türk rap dünyasında adından bahsettiren Anıl Piyancı, 17 Temmuz 1990 İzmir Karşıyaka doğumludur. Müzik kariyerine genç yaşta başlamış ve birçok projede yer almıştır. 2007 yılında Yeşil Oda isimli bir stüdyo kurmuştur.
ANIL PİYANCI DÖNDÜM DURDUM SÖZLERİ
Yaşadığımı sanıyordum meğerse ölmüş ruhum
Her gün aynı arenada savaş, bir baktım ölmüş ruhum
Ben de sövdüm durdum, uykusuz geceler yatakta döndüm durdum
Döndüm durdum
Hedefe varmaya çalışırken hep başa dön
Hayatın tek bir gerçeği var oda yaşa öl
Ama ölmediysen henüz şimdi maça dön
Sakın bırakma mücadeleni başar öl
Sana söz, bir gün alacaksın karşılığını
Akıttığın terin alacaksın karşılığını
Tanrı bilir hepimizin kalbinin içini
Dilediklerin için ne kadar zaman harcadığını
Yani düşsen de geri kalk
Yüksel ve keyif al
Hayat hepimize sunar
Yüzlerce yeni şans
Yine de bazen yorulur hislerimiz pes etmek isteriz
Bir köşede günlerce zehir al
Yaşadığımı sanıyordum meğerse ölmüş ruhum
Her gün aynı arenada savaş, bir baktım ölmüş ruhum
Ben de sövdüm durdum, uykusuz geceler yatakta döndüm durdum
Döndüm durdum
Dönüp durdum yatakta içimde bir sıkıntı var
Delinmiş ruhumda bir sızıntı var
Geçmişim enkaz anılarım bir yıkıntı lan
Toplamak istesem de yığıldılar
Görenler diyor bu çocuk iyice sıyırdı bak
Duyarım ürkütücü sesler tıkırtılar
Kulaklarımda resmen cızırtı var
Düzeltmek istiyorsan cızırtıyı kımılda
Bilirsin yolculukta var inişte çıkışta
Belki de gerek temiz bir sayfa bak sıfırdan
Gerçeği hapsediyor beynindeki sınırlar
Kurtul ondan durgun olma kurdu olcan
Diyeceksin ki dünyadan istediğimiz buymuş oysa
Evrenin sonu yok koca bir kurgu dostlar
Bir türlü kurtaramam burnu boktan
Yaşadığımı sanıyordum meğerse ölmüş ruhum
Her gün aynı arenada savaş, bir baktım ölmüş ruhum
Ben de sövdüm durdum, uykusuz geceler yatakta döndüm durdum
Döndüm durdum