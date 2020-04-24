Anamız Var 2 filmi fragmanı! Anamız Var 2 oyuncuları ve konusu

Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Cüneyt İnay'ın kaleme aldığı Anamız Var 2 filminin başrollerinde ise Füsun Demirel, Alper Saldıran, Tuğçe Kurşunoğlu yer alıyor. 2019 yapımı filmde, engellere rağmen evlenmeye kararlı olan çift ile onların fedakar anneleri anlatılıyor.

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ANAMIZ VAR 2 OYUNCULARI

Mahallenin bekarlarını bir bir evlendiren Ülfet, artık oğlu Oğuz'u sibel ile evlendirmelidir. ancak önlerindeki tek engel Firdevs'tir. Anamız Var 2 filmi oyuncuları:

Füsun Demirel, Alper Saldıran, Tuğçe Kurşunoğlu, Suzan Aksoy, Sinan Bengier, Birgül Ulusoy, Deniz Özerman.

ANAMIZ VAR 2 FİLMİ KONUSU

Sibel'in annesi Semra Hanım'ın vefatı üzerinden 6 ay geçmiştir. Artık Sibel ile Oğuz'un evlenmesine bir mani yoktur. Ülfet bu duruma çok sevinir. Fakat Firdevs hiç sevinmez ve buna bir şekilde engel olmalıdır.

Firdevs, Sibel'in babası emlakçı Kamil'in evlenme isteğini duyar ve planını ince ince işleyerek Sibel ve Oğuz'dan önce Kamil ile evlenir.

Kamil'in evliliği mahallede ve civar ilçelerde şok etkisi yaratır. Sibel babasının yaptıklarına anlama veremez. Kamil yalnız ölmek istemem bahanesine sığınır. Sibel'in şoku kolay kolay geçmez. Karşı çıkar, evden ayrılır ama fayda etmez. Dünaydaki tek varlığı babası olduğundan durumu kabul eder.

Ülfet ise durumu dışarda olgunlukla karşılar evde ise çıldırır. Düğün hazırlıklarına devam eden Ülfet, Firdevs'in ikinci hamlesi gelmeden Oğuz ve Sibel'i evlendirmek ister. Fakat Ülfet gitgide daha fazla zorluk yaşar. Çünkü Firdevs'in ikinci, üçüncü hatta beşinci hamlesi de hazırdır. Firdevs, Kamil'i bahane ederek Ülfet'e kök söktürmeye başlar.

Firdevs'in tüm garip isteklerini bir süre sabırla karşılasa da artık sabrı taşmıştır ve büyük bir kavga patlak verir. Ülfet kalp krizi geçirir hastanelik olur. Firdevs bir taşla iki kuş vurduğunu düşürürken gelini Merve'nin doğum sancısı tutar ve doğuma girer. Firdevs her türlü kazandığını düşünürken Oğuz ile Sibel belediye nikahı ile evlendiklerini bildirirler.