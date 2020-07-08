Anadolu'da vaka sayıları neden arttı? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs vakasının en çok ve en az görüldüğü illeri paylaşan Bakan Koca, "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerimizde 5. haftada piki yaptığımızı görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizde, Trabzon 6. haftada, Kayseri 7. haftada, diğer illerimizde 14., 15., 16. ve 17. haftalarda piki oluşturma döneminde olduğunu görüyoruz" dedi.

"ANADOLU'DA BİRİNCİ DALGA DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasının devamında Anadolu'da artan vakaların nedenini de açıkladı. Bakan Koca, bölgede birinci dalganın henüz sona ermediği için vakalarda artış yaşandığını söyledi.

Bakan Koca konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tabloda, İstanbul'un piki tamamladığını, giderek aşağı düşen bir tablo olduğunu görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren, Eskişehir, Sakarya ve Ankara gibi bu piki tamamlamadığını, yeni yeni pik dalgasına ulaştığını görmüş oluyoruz.

Yani Anadolu'da hala birinci dalga devam ediyor. Sayılardaki artış da, pikini tamamlayan illerin stabil olduğunu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da pikini tamamlama durumunda olan illerimizdeki artışta, toplam vaka sayımızın düşmemesine sebep olmakta.