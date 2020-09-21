'Anadolu aslanı' atışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldı

DÜNYACA ünlü Sivas Kangal köpeği ile Aksaray malaklısı, iki şehrin valisini sosyal medyada karşı karşıya getirdi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır" paylaşımına Sivas Valisi Salih Ayhan, "Her şey cüsse ile olsa, ormanların kralı aslan değil fil olurdu" cevabı verdi. İki vali arasındaki atışma, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kangal uzmanı Orhan Yalçınkaya, "Aksaray'daki sürülerde de Kangal köpeği görev yapar. Her ikisi de bizim değerimizdir ama Kangal köpekleri daha dayanıklıdır" dedi. İki valinin atışması, yoğun ilgi gördü.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu aslanı olarak nitelendirilen Kangal köpeklerine nazaran daha iri olan Aksaray malaklısına ithafla sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır" paylaşımı yaptı. Bunun üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan mesajı alıntılayarak, "Neden alınalım Sayın Valim, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı, ormanın kralı aslan değil, fil olurdu" cevabı verdi.

İki vali arasındaki köpek atışması, sosyal medya takipçilerinin de yoğun ilgisini çekti. Sonrasında Aksaray Valisi Aydoğdu bir paylaşım daha yapıp Google'de Aksaray malaklısı araması sonucu paylaşarak, "Değerli Valim, Google ile bir konuşsanız, sizi üzmeseler. Sağlık ve esenlikler dilerim" diye cevap verdi. Vali Salih Ayhan ise, "Kıymetli Valim. Siz bizden daha iyi bilirsiniz ki doğrulara ulaşmak için Google değil, literatüre bakmak isabet olur. Rehber Ansiklopedisi, Meydan Larousse, Ana Britannica ciltlerinden birini karıştırmanızı tavsiye ederim" karşılığını verdi.

Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu, "Malaklı da bizim Kangal da yeter ki sevgi olsun, saygı olsun. Teşekkürler Değerli Valim, şahsınızda Sivaslı kardeşlerime saygı ve muhabbetlerimle" paylaşımı ile atışmayı noktaladı.

'AKSARAY'DAKİ SÜRÜLERDE DE KANGAL GÖREV YAPIYOR'

Kangal köpeği uzmanı ve Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, valiler arasındaki bu diyaloğun kendilerini de mutlu ettiğini ve bu hayvanların yeniden kamuoyunun gündemine gelmesine sağladığını söyledi. Kangal köpeği ile Aksaray malaklısının birbirinden farklı özellikleri sahip olduğunu belirten Yalçınkaya, "Bir hayvansever, dernek başkanı olarak bu durum beni mutlu etti. Aslında Kangal da malaklı da ülkemizin milli değerleri. İkisi de güzel ve özel canlılar. Ama ikisinin da kullanım amaçları çok farklı. Kangal daha çok aktif, sürülerde kullanılmakta. Kurtla mücadele eden nadir canlılardan biri. Ondan farklı özelliği vardır. Eksi 35-40'lara kadar dayanabilen bir köpektir. İçgüdüsel hareket eder, bulunduğu evi ve sürüyü koruyan özelliği vardır. Malaklı ise daha çok ev köpeği olarak kullanılır. Sürülerde çalışmamakta. Şayet Anadolu aslanı mı, Kangal mı, malaklı mı diye soracak olursak Aksaray'daki sürülerde çalışanların köpeklerin de Kangal olduğunu öğrendiğimiz anda aslında Kangal'ın ne kadar özel bir canlı olduğunu anlayacaksınız" dedi.

'KANGAL DAHA DAYANIKLIDIR'

Yalçınkaya her iki köpek türünün farklı özellikleri bulunduğunu belirterek, "Fiziksel olarak Kangal, üçgen vücuda sahiptir. Göğüs geniş ve arkaya doğru incelmekte. Malaklı köpeği ise silindirik bir yapıya sahip. Göğüs ve arka kısım aynı genişliktedir. Malak dediğimiz dudak ve salya kanalları aşağı doğru sarkıktır. Ağızdan salya akışı olur. Göz çukurları, altları aşağı doğru iner, bazıları kırmızı renktedir. Postu sıkı değildir. Gevşek posta sahiptir. Kangal'ın postu çift katlıdır. Soğuğa aşırı dayanıklı olmasının sebebi budur. Malaklının derisi tek katlıdır. Dayanıklılık olarak Kangal'ın daha özel bir canlı olduğunu düşünüyoruz. Göğüs kafesi geniş olunca, akciğeri de geniş ve ona göre de daha dayanıklı ve sağlamdır. Bu anlatımdan biri iyi biri kötü düşünülmesin. İkisi de farklı ırklardır. Yoksa ikisi de bizim milli değerlerimiz ve zenginliğimizdir" diye konuştu.

'ANADOLU ASLANI KANGAL'DIR'

Sivas'ta yaşayanlar ise Anadolu aslanı atışmasında galibin Kangal olduğunu belirterek, "Kangal köpekleri daha dayanıklıdır. He koruma özelliği vardır. Sürüye gider. Dağda, taşta görev yapar. Bu konuda tartışmasız tektir" dedi. Bazıları ise Aksaray malaklısını hiç duymadıklarını dile getirdi.