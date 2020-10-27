Ana renkler nelerdir? Ara renkler nelerdir? Renk karışımları nelerdir?

Sonsuz sayıda renk olmasına rağmen aslında hepsi üç ana rengin sarı, mavi ve kırmızının karışımından oluşuyor. Ana renkleri farklı oranlarda karıştırdığımızda ara renkleri elde ederiz. Peki ana ve ara renkler nelerdir? Ara renkler nasıl elde edilir? Diğer renkler nasıl elde edilir?

ANA RENKLER NELERDİR?

Sonsuz sayıda renk olmasına rağmen aslında hepsi üç ana rengin, yani sarı, mavi ve kırmızının karışımından oluşuyor. Ana renkleri farklı oranlarda karıştırdığımızda ara renkleri elde ediyoruz. Sarı, mavi, kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere toplamda beş renk boyayla doğadaki bütün renk tonlarını elde edebiliriz.

ARA RENKLER NELERDİR?

Ana renkler, kırmızı, sarı ve maviden oluşur. Bu renklerin karışımından ara renkler olan yeşil, turuncu ve mor elde edilir.

Ana renklerin karışımından elde edilen ara renklerden başlayalım.

Sarı + Mavi = Yeşil

Kırmızı + Sarı = Turuncu

Kırmızı + Mavi = Mor

Önemli püf noktası: Aşağıdaki karışımları denerken oranların kontrolünü sağlayabilmek için koyu renkleri açık renklere azar azar ilave edin.

Böylece istediğiniz tonun koyuluk derecesine daha kolay karar verebilirsiniz.

RENK KARIŞIMLARI LİSTESİ NELERDİR?

Sarı + mavi = Yeşil

Mavi + sarı + beyaz= Fıstık yeşili

Mavi + sarı + az siyah = Petrol yeşili

Az mavi + az yeşil + beyaz = Su yeşili rengi

Az sarı + mavi = Koyu yeşil

Sarı + lacivert = Koyu yeşil (2.alternatif)

Sarı + az mavi = Açık yeşil

Sarı + yeşil = Açık yeşil (2.alternatif)

Turuncu + yeşil = Zeytin yeşili

Turuncu + mavi= Koyu zeytin yeşili

Sarı + siyah = Yaprak yeşili

Yeşil + kahverengi= Haki yeşili

2 ölçü sarı + 1 ölçü mavi = Çağla yeşili

Yeşil + pembe = Deniz yeşili

Kırmızı + sarı = Turuncu

Turuncu + beyaz + kırmızı = Açık nar çiçeği rengi

Turuncu + kırmızı = Nar çiçeği rengi

Turuncu + pembe = Mercan rengi

Turuncu + az beyaz = Şeftali rengi

Turuncu + beyaz = Yavruağzı rengi (Somon rengi)

Turuncu + kahverengi + kırmızı = Kızıl rengi

Turuncu + mor = Açık kızıl rengi

Turuncu + kahverengi + kırmızı + az siyah = Bakır rengi

Kırmızı + mavi = Mor

Kırmızı + mavi + beyaz = Menekşe rengi

Kırmızı + mavi + az beyaz = Violet rengi

Kırmızı + mavi + az siyah = Mürdüm rengi

Pembe + mor = Açık mor rengi

Mavi + çok kırmızı = Erguvan

Mavi + kırmızı + beyaz = Eflatun (Lila rengi)

Mavi + mor + beyaz = Çivit mavisi / Saks mavisi

Çivit mavisi + çok az mor = İndigo rengi

Mavi + yeşil = Turkuaz rengi

Mavi + beyaz = Açık mavi

Mavi + siyah = Koyu mavi

Mavi + gri = Koyu gökyüzü mavisi

Mavi +Kırmızı = Lacivert (Kırmızı rengi çok az ekleyerek ilerleyin)

Siyah + beyaz = Gri

Siyah + beyaz + sarı = Kum Grisi

Siyah + beyaz + az mavi = Sıcak Gri

Siyah + beyaz + mor + çok az yeşil = Antrasit rengi

Siyah + beyaz + mor + çok az lacivert = Kurşun rengi

Az Siyah + beyaz + az Lacivert = Gümüş rengi

Kırmızı + yeşil = Kahverengi

Kırmızı + yeşil + az beyaz = Sütlü kahve rengi

Kırmızı + kahverengi = Kiremit rengi

Turuncu + kahverengi= Taba rengi

Sarı + az kırmızı + çok az mavi = Altın sarısı

Sarı + az Turuncu + çok az siyah = Hardal rengi / Hardal sarısı

Sarı + az turuncu + çok az yeşil = Toprak sarısı

Toprak sarısı + az taba + az beyaz = Ahşap rengi

Kırmızı + beyaz = Pembe

Çok beyaz + çok az kırmızı = Bebek pembesi

Kırmızı +pembe + az beyaz = Fuşya rengi

Turuncu + pembe + beyaz + mor = Pudra pembesi rengi

Sarı + kırmızı + beyaz = Ten rengi

Sarı + beyaz = Krem rengi

Kahverengi + az sarı + az gri + az kırmızı = Vizon rengi

3 ölçü kırmızı + 1 ölçü mavi = Vişne rengi

Mor + kırmızı = Gül kurusu

Kırmızı + siyah = Bordo

Pembe + siyah= Koyu oksit kırmızı

Kırmızı + sarı + mavi = Siyaha yakın bir ton

Bronz rengi: Bronz rengini elde edebilmek için kahverengi, beyaz, kırmızı ve sonrasında çook az turuncu karışımını deneyebilirsiniz.