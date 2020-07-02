Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan genelevler yeniden açılıyor. Hayat kadınlarına öpüşme ve yüz yüze nefes alış verişinden kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Ülkedeki hayat kadınları, sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde devlet desteğinden yararlanamıyorlardı. Hükümet, genelev açılış tarihini 1 Eylül'den 1 Temmuz'a çekti.

"DEVLETTEN İŞSİZLİK YARDIMI ALAMIYORUZ"

Hayat kadınları kararı memnuniyetle karşılasa da kendilerinin iş güvencesinin olmadığı söylüyorlar. "Bir hafta hasta olsam, bir hafta parasız kalırım" diyen hayat kadını Moira Mona, "Devletten işsizlik yardımı alamıyoruz. Maske istenirse maskem var. Ayrıca dezenfektan ve el spreyi gibi malzemeleri koronavirüs öncesinde de kullanıyorduk. Ama yeni dönemde öksüren bir müşteri gördüğümde 'tatlım başka zaman gel' demek zorundayım" dedi..

29 yaşındaki Mona, Amsterdam'daki ünlü genelev sokağı Red Light District'in salgın öncesi yoğun günlerine dönmesinin zor olduğunu söylerken "İnsanlar artık bu tür şeyler lüks olarak görüyor. Finansal açıdan zor durumdalar" dedi.

20 BİN EURO CEZA KESİLDİ

Reuters haber ajansının konuştuğu hayat kadınlarından Foxxy Angel ise hükümetin tedbirleri gevşetmesinin ardından telefonlarının susmak bilmediğini söyledi. Angel karantina sürecinde ise çalışmak zorunda oldukları Limburgh bölgesindeki hayat kadınlarına 20 bin euro ceza kesildiğini anlattı.

VİRÜSE KARŞI SAVUNMASIZLAR

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Merkezi yetkilisi Debbie Mensink ise tüm tedbirlere rağmen hayat kadınlarının virüse karşı savunmasız olduğunu söyledi.

Mensink, "Artan bir risk söz konusu. Çalıştıkları işin doğası gereği zaten yüksek bir sağlık riski altındalar. Çünkü insanlarla fiziksel olarak çok yakın olmak zorundalar" dedi.