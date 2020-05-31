ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde ırkçı polisler tarafından öldürülen siyahi George Floyd için yapılan gösterilerde bir Beşiktaş taraftarının yazdığı "Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın, bırakın o ayrıcalık bize kalsın" duvar yazısı, kameralara yansıdı.
31.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:59
Amerika'daki George Floyd eylemlerinde kameraya yansıyan Beşiktaş görüntüleri gösteriye damga vurdu.
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Gösterilerde, bir Beşiktaş taraftarının yazdığı "Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın, bırakın o ayrıcalık bize kalsın" duvar yazısı, dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA GÖSTERİYE KATILDI
Öte yandan, gösteriler esnasında Beşiktaş formalı bir vatandaş da objektiflere yansıdı.
BİNLERCE GÖSTERİCİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde ırkçı polisler tarafından öldürülen siyahi George Floyd için adalet isteyen halk gösteriler başlatmıştı. Binlerce kişinin yer aldığı gösterilerde polisle çatışan protestocular, bazı yerleri ateşe vermişti.