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Amerika'daki gösterilerde Beşiktaş formalı gösterici ile Beşiktaş yazısı dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde ırkçı polisler tarafından öldürülen siyahi George Floyd için yapılan gösterilerde Beşiktaş formalı gösterici ve bir Beşiktaş taraftarının yazdığı duvar yazısı kameralara yansıdı.

31.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:30

Amerika'daki George Floyd eylemlerinde kameraya yansıyan Beşiktaş görüntüleri gösteriye damga vurdu.

Gösterilerde, bir Beşiktaş taraftarının yazdığı "Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın, bırakın o ayrıcalık bize kalsın" duvar yazısı, dikkat çekti.

Öte yandan, gösteriler esnasında Beşiktaş formalı bir vatandaş da objektiflere yansıdı.

Amerika'daki gösterilerde Beşiktaş formalı gösterici ile Beşiktaş yazısı dikkat çekti

BİNLERCE GÖSTERİCİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde ırkçı polisler tarafından öldürülen siyahi George Floyd için adalet isteyen halk gösteriler başlatmıştı. Binlerce kişinin yer aldığı gösterilerde polisle çatışan protestocular, bazı yerleri ateşe vermişti.

Amerika'daki gösterilerde Beşiktaş formalı gösterici ile Beşiktaş yazısı dikkat çekti
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