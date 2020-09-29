Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ambulans şoförü Halit K. (30) evinde kendini iple asarak, yaşamına son verdi.

Olay, Adapazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Aydın Sokak'ta meydana geldi. Ambulans şoförlüğü yapan Halit K., evde kimsenin olmadığı sırada kendini kapıya bağladığı iple astı. Eve gelen eşi, Halit K.'yi görünce büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Halit K.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Halit K.'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.